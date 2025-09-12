グラビアアイドルの白川愛梨がこのほど、「週刊 SPA!」（扶桑社）2025年9月9日発売号に登場。自慢の「J」ボディを大胆グラビアで見せつけた。 【写真】熊田曜子ともコラボした「話題の美女」 白川は同誌の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。ランジェリーや、ワンピース姿などで「フェチ」なグラビアを展開。スレンダーでアリながら、出るところは出た自慢の100センチJカップを惜しげもなく見せ