¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMoleskine¡Ê¥â¥ì¥¹¥­¥ó¡Ë¡×¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖCreativity for Social Change¡ÊÁÏÂ¤À­¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÑ³×¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹ñºÝ½ä²óÅ¸¡ÖDetour¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î21_21 DESIGN SIGHT¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÂÎ¤µ¤ì¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÁÏÂ¤À­¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö