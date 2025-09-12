Ý¯ºä46¤ÎÃæÅèÍ¥·î¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À©Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢À¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ë¡ªÝ¯ºä46¡¦ÃæÅèÍ¥·î¤ÎÀ©Éþ»ÑÃæÅè¤Ï¡ÖÝ¯³Ø±à¹â¹»³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢À©Éþ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Èþ¾¯½÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥¯¥é¥ß¡¼¥Ä¡Ù¤Î