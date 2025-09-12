◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムの先発・達孝太投手は7回2失点で降板となりました。対する西武の先発・郄橋光成投手との投手戦の展開となったこの試合ですが、4回に動きます。達投手は西武・滝澤夏央選手のピッチャー強襲の当たりとなるヒットを浴びると、続く外崎修汰選手の打席で盗塁を許し、ノーアウト2塁からタイムリーを浴びます。ここから2アウトまで持ち込むも、ラン