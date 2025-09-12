¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤ò·è¤á¤ëÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£´û¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Ï£±£³Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤é¤Ë°ÕÍß¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£ÎÓ¡¢¾®ÀôÎ¾»á¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤ÏÍè½µÃæ¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¼°É½ÌÀ¤·