±«¤Î´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¡¢»³¤¢¤¤¤ÎÆ»Ï©¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¾Íî»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¡§Á°¤Î¼Ö¤¬¤Õ¤é¤Ä¤­»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³³¤ØÍî¤Á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¼Ö¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤ÉÀî¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¤¬Íî¤Á¤¿¼Ö¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡Ä¡£ÌÜ·â¼Ô¡§¶¶¤Î¾å¤«¤é¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©À¸¤­¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Ë¡¢¼Ö¤ò¥É¥ó¡ª¥É¥ó¡ª¥É¥ó¡ª¤È¤¿¤¿¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£½õ¼êÀÊ¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é½÷À­¤¬¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È½Ð¤Æ¤­¤¿¡£