NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ÖÌò¤Î½÷Í¥¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¤¬12Æü¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÌø°æ¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤È¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¤ÏËÌÂ¼¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¿ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¶Ã¤¤¤¿¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¿ó¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤¿¡£¿ó¤¬Äï¤ÎÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ö¤¬¿ó¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤ò