マンチェスター・シティはクラブの大黒柱との契約延長を画策している。『TBR Football』によると、マンCは所属する29歳のスペイン代表MFロドリとの契約延長交渉を加速させているという。2019年7月にアトレティコ・マドリードからマンCに加入したロドリは加入以降、公式戦通算267試合に出場して26ゴールを記録するなどマンCの絶対的な支柱として活躍。しかし昨年9月、右膝前十字靱帯断裂の大怪我を負い、昨季はシーズンのほとんどの