チェルシーが産んだ世代屈指の逸材は去就が注目されている。英『BBC』によると、チェルシーは所属する16歳FWライアン・カブマ・マックイーンと長期契約を締結する準備ができているという。現在チェルシーの下部組織でプレイするマックイーンはすでにアンダーカテゴリーでは無双状態に入っており、U-18とU-21のカテゴリー合わせて公式戦30試合で12ゴール5アシストを記録。また、世代別イングランド代表としても活躍するマックイーン