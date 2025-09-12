ÌµÅÐÏ¿¤Ç³°¹ñ¼ÒºÄ¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿42ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÂåÍýÅ¹2¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ñ¤ËÅÐÏ¿¤»¤º¤ËÃË½÷9¿Í¤ò³°¹ñ¼ÒºÄ¤Ë´«Í¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àè·î¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿42ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÂåÍýÅ¹2¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï12ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£