½Å¾ÉÅÙ¤¬¹â¤¤´µ¼Ô¤Î¸µ¤Ø°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬µßµÞ¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¡¢¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤¬12Æü¡¢»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö°å»ÕÆ±¾è¥·¥¹¥Æ¥à¡á¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þÆî»Ô¤ÈÆÁ»³Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÆÁ»³Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ë¤ÏÊ¿ÆüµßµÞ¼Ö1Âæ¤ÈµßµÞÂâ°÷2Ì¾¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ï½Å¾ÉÅÙ¤¬¹â¤¤´µ¼Ô¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥É¥¯¥¿ー¥«ー¤Î½ÐÆ°¤òÉÂ±¡¤ËÍ×ÀÁ¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ