¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£LDH½êÂ°¤Î¸åÇÚ¤È¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë2¿Í¤­¤ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼·òÆóÏº¡¢¸åÇÚ¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¢¡»³²¼·òÆóÏº¡¢BALLISTIK BOYZ±üÅÄÎÏÌé¤È2¿Í¤­¤ê¤Ç¿©»ö¤Ø»³²¼¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤È2¿Í¤­¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤È¤«²¿Ç¯¿¶¤ê¤ä¤í¡£¾Ð ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BALLISTIK BOYZ¤Î±üÅÄÎÏÌé