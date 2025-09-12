メ～テレ（名古屋テレビ） 東京の大雨の影響で、羽田に着陸できない飛行機が中部空港に行き先を変更し、大勢の乗客が中部空港で一夜を明かしました。準備すべき持ち物などについてお伝えします。 12日の東海3県は大気の状態が非常に不安定で、発達した雨雲がところどころに流れ込みました。名古屋では午後1時16分までの1時間に40ミリの「激しい雨」が降りました。三重県紀伊半島沖を航海中のフェリーの乗客が捉