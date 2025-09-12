¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¥Ê¥¨¤¯¤Þ(@naekuma358)¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥¯¥ìー¥Þー¤¬¡¢¼«Ê¬ËÜ°Ì¤Î¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ç¼¡¡¹¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢Â¾Å¹¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î2¿Í¡¢ÀÜÅÀ¥¼¥í¤Ç¤¹¡ÙÂè20ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À­µÒ¡£ÉÔ²÷¤Ë¤¸¤í¤¸¤í¤È¸«¤Æ¤¯¤ëÌä¶ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ìä¶ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨