¤¨¤Ê¤³Presents¡ÖMuse»£±Æ²ñ¡×¤Ç¸«½Ð¤µ¤ì¤¿½ÕÄ³¡Ê¤Á¤å¤Á¤å¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î½ÕÄ³¤µ¤ó¡ÖÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢½ÕÄ³¤µ¤ó¤È¤ÎÆ±À³À¸³è¤òÌÑÁÛ¤Ç¤­¤ë´Å¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤òÅ¸³«¡£À¸³è´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¡¢¥­¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ä¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú½ÕÄ³¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û¤Á¤å¤Á¤å´ä¼ê¸©½Ð¿ÈAB·¿ / 148cm / 2·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì