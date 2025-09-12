¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Jams Collection¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿åÀ¥¤µ¤é¤é¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØÁ´Êý°ÌÌµÅ¨Èà½÷¡Ù¡Ê»£±Æ¡§Takeo Dec.ÀÇ¹þ2200±ß¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î¿åÀ¥¤µ¤é¤é¤µ¤óJams Collection¤Ï2024Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿3Ç¯¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤òÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬²Ã¤ï¤êÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ