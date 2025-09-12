¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¡×¤È¡Ö¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¡×¤Ï¡¢¹çÊ»¸å¤Î¿·²ñ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¤¢¤¤¤ª¤¤Â»³²ÊÝ¸±¡×¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â»ÊÝ¶È³¦3°Ì¤Î»°°æ½»Í§³¤¾å¤È4°Ì¤Î¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤Ï2027Ç¯4·î¤Î¹çÊ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹çÊ»¸å¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¤¢¤¤¤ª¤¤Â»³²ÊÝ¸±¡×¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Æ·îÆâ¤Ë¤âÀµ¼°