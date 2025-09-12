Âè22²óÃæ¹ñ-ASEANÇîÍ÷²ñ¤¬9·î17Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¡¢¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è¤ÎÆîÇ«»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÈASEAN¤ò·ë¤Ö½ÅÍ×¤Ê¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëÆ±¼«¼£¶è¤Ç¤Ï¡¢½ÐÅ¸´Ø·¸¼Ô¤ÎÆþ¹ñ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼«¼£¶è½ÐÆþ¹ñ¹ñ¶­·ÙÈ÷¸¡ºº½ê¤ÏÄÌ´Ø¼êÂ³¤­¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¡¢½ÐÅ¸´Ø·¸¼Ô¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþ¹ñ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ASEAN³Æ¹ñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ÐÅ¸´Ø·¸¼Ô¤¬Ï¢ÆüÁê¼¡¤¤¤ÇÆîÇ«Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¹ñµÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ÷¤¨¡¢¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è½ÐÆþ¹ñ