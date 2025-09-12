¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¹âÃÎ»Ô¡Ë¤Ï12Æü¡¢Æ±´Û¤¬¹ØÆþ¸å¤Ë´æºî¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿³¨²è¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢13Æü¤«¤é¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÍ­Ì¾´æºî²È¥¦¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥­»á¤Ë¤è¤ë³¨²è¡£Æ±´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºîÉÊ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î²è²È¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯»á¤¬1919Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿ÌýºÌ²è¤È¤·¤Æ¡¢96Ç¯¤Ë1800Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Ë´æºîµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê´ÕÄêÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£´æºî¤À¤ÈÈ½