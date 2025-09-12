½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¡ÊÂíËÜÃÒ¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¡¢21Ç¯11·î¤Ë¸ÆµÛÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àê½Ñ²È¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤ËÇ»¤¤¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£Netflix¤ÏÆ±Æü¡¢º£¸åÇÛ¿®Í½Äê¤Î3ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î1¤Ä¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤Ï¡È¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿»à¤Ì¤è¡×¡Ö