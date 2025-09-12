¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£¹£¸¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ147.98¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìµ¤¤Ë148±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢147.85-90¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È¾®Ìá¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Ï°ú¤­Â³¤­¾å¾º¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï173.43¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï200.48¥ì¥Ù¥ë¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤Ï98.43¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë¹âÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤È¹ë¥É¥ë±ß¤Ïº£½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò