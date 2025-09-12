9·î12Æü¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¡ØB.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025¡Ù·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º vs NBA G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬Î¨¤¤¤ë·²ÇÏ¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¼ç¼´¤òÃ´¤¦¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºÙÀî°ìµ±¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÂ¼Âó¿Í¡¢¥±¥êー¡¦¥Ö¥é