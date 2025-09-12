¡ûÎÓ·ó [Åì¾Ú£Ó] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.59¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë30Ëü3200³ô(¶â³Û¤Ç2²¯7000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï9·î16Æü¤«¤é9·î19Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û¼ê´Ö¤¤¤é¤º [Åì¾Ú£Ó] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î4.2¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë26Ëü³ô(¶â³Û¤Ç8²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï9·î16Æü¤«¤é26Ç¯5·î29Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û¥ß¥µ¥ï [Åì¾Ú£Ó] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.63¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë4Ëü5000³ô(