Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÉÙ»³¸©¤Î±§Æà·î¡½Ç­Ëô¡Ê¤Í¤³¤Þ¤¿¡Ë±Ø´Ö¡Ê£±£±¡¦£¸¥­¥í¡Ë¤Ç¤Î¶è´Ö±¿Å¾¤¬Â³¤¯¹õÉô¶®Ã«Å´Æ»¤Î¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤¬¡¢Ìë¤ÎÇ­Ëô±Ø¤ò»¶ºö¤Ç¤­¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹ß¼Ö¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡ÖÈë¶­±Ø¡×¤ÎÌë¤ò¡¢ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤Ç°ìÂ­Áá¤¯ÂÎ¸³¤·¤¿¡£¡Ê¸ÅÃÓÅ°¡Ë¿·´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤Ï¡¢±§Æà·î¡½Ý°Ê¿¡Ê¤±¤ä¤­¤À¤¤¤é¡Ë±Ø´Ö¡Ê£²£°¡¦£±¥­¥í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÇ­Ëô¡½¾âÄà±Ø´Ö¤Î¾âÄà¶¶¤¬Â»½ý¡£ÍèÇ¯