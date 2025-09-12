MAISONdes¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¡¹ feat. ²ÚÇµ, MIMI¡×¤ò9·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡MAISONdes Æ°²èËÜºî¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢BiSH¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú»öÌ³½êWACK¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GANG PARADE¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¥«Ç½¥»¥¤¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÚÇµ¡£¿·¤·¤¤Ì¾Á°¡È²ÚÇµ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¹ï¤à¡£ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¡¦MIMI¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ï¥Ê¥¿¥Ð¡×¤¬YouTube¤Ç2,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¥í¥¯¥Ç¥Ê