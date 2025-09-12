恋が始まったときはラブラブでも、ふとした瞬間に男性のテンションがスッと下がることがあります。実はその原因、あなたの“無意識な行動”かもしれません。そこで今回は、男性が「一緒にいるのしんどいな」と思ってしまう“幻滅”するポイントを紹介します。だらしない＆時間感覚のズレ服装や髪型はもちろん、バッグの中がぐちゃぐちゃ、いつも遅刻気味…そんな「だらしなさ」は一緒にいる男性の気持ちをじわじわ削っていきます。