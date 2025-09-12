¥ì¥¤¥Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖFlower¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡¥ì¥¤¥Ë Æ°²è2025Ç¯3¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¡£¶¦Æ±À©ºî¤ËShow Chick Boy¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥ì¥¤¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢¥¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Þ¤¿¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ë¤Î²»³ÚÉ½¸½¤Î¡ØÉý¡Ù¤È¡Ø±ü¹Ô¤­¡Ù¤ò¸«¤»¤ë3¶Ê¡£¤¤¤º