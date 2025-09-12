10月開催される「もの造りの技術」を競う全国大会の愛知県選手団の結団式が行われました。 10月、愛知県などで「技能五輪全国大会」と「全国アビリンピック」が行われます。 「技能五輪」は23歳以下の技能者が、「アビリンピック」は障害がある人が参加し、愛知県からは合わせて234人が挑みます。 種目は電子機器の組み立てや板金、左官などのほかウエブデザイン、レストランサービスなど技能五輪は42職種、ア