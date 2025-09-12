À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ä¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢Vtuber³èÆ°¡¢¤µ¤é¤ËDJ¤È¤·¤Æ¤â¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤ë¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡ÖÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Î¤Ï¡¢¥×¥íDJ¤ÎÉ¸½àµ¡¡¦AlphaTheta¡ÖCDJ-3000¡×¡£¼«ÂðÎý½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é³¤³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÈ÷¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¤ÎÁêËÀ¤À¡£ ¾®´ä°æ¤³¤È¤êÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ä¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢Vtuber¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö