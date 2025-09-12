三重県警は、捜査中の事件の関係者に「報道を止めるには接待が必要」とうそを言い現金50万円をだまし取ったとして47歳の男性警部補を書類送検しました。 詐欺の疑いで書類送検されたのは、三重県内の警察署に勤務する47歳の男性警部補です。 警察によりますと男性警部補は4月、捜査していた事件の関係者の男性に対し、「報道を止めるには接待をする必要がある」という趣旨のうそを言い、三重県内の店舗の駐車場で接待