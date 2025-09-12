NHK¡¦E¥Æ¥ì¤Ç¿Íµ¤¤ÎÈþ½ÑÈÖÁÈ¡Ö¤Ó¤¸¤å¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡×¤ÎÁ´Æ°²è¤¬2025Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NHK¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÆ°²è¤âÁ´¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ø³«¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤Î³«»Ï¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎºÆ¸ø³«¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢NHK¹­Êó¶É¤Ï¡¢10·î1Æü°Ê¹ß¤â»ëÄ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¼èºà¤Ë