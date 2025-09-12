¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤ÎÆüÈæÌî²êÆà¡Ê¤á¤¤¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î10Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¤Ã¤¿º¢¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡õ¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤Ê¤¤À­³Ê¤Ç...¡×ÆüÈæÌî¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¡¢10ºÐ¤Î»þ¡¢¾®³ØÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ß¤Ë¤Á¤¢¡ù¥Ù¥¢¡¼¥º¡×¤Ë½êÂ°¡£22Ç¯12·î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆüÈæÌî¤µ¤ó¤¬25