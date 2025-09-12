メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の中心部にある柳ケ瀬商店街で、老朽化などのためアーケードの半分近くを撤去する方針であることが分かりました。 岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会によりますと、撤去されるのはメインストリートの柳ケ瀬本通りを含めた商店街北側エリア、約750mのアーケードで、全体の半分近くにあたります。 アーケードの一部は設置から60年ほどが経過