メ～テレ（名古屋テレビ） 12日の朝、名古屋市中川区で市バスの運転手が赤信号に従いブレーキをかけたところ、70代の女性が転倒し、背骨にひびが入るけがをしました。 名古屋市交通局によりますと午前6時25分ごろ、中川区福住町を走っていた栄行きの市バスが前方の赤信号に従ってブレーキをかけたところ、車内で立っていた客が転倒しました。 転倒したのは75歳の女性で、背骨にひびが入る重傷です。 ほ