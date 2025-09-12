俳優のトム・ホランド（29）が、3年半にわたる禁酒生活を通じて「新しいアイデンティティ」を得たと心境を語った。 【写真】ノンアルだから昼からいってます「Bero」を呑むトム・ホランド 2022年に飲酒を絶ったトムは、「エスクァイア」誌のインタビューで「最高の気分だよ。まるで新しいアイデンティティになったみたいだ」と話す。 スパイダーマン役で知られるトムはその後、ノンアルコールビー