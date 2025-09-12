¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î12Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¹ñºÝ¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¸ò°×²ñ¡×¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¼ó¹Ý½¸ÃÄ¤Î¹©¾ìÀ×ÃÏ¤òºÆ³«È¯¤·¤¿¼ó¹Ý±à¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖÁª¼ê¡×¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/î¹Æú¡¢¸â´¨É¹¡Ë