ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÎ©²Î·à¾ì¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀÀ©¸æÁõÃÖ¡á11Æü¡¢¥­¡¼¥¦¡Êºß¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆüËÜÂç»È´ÛÄó¶¡¡¢¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©²Î·à¾ì¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Ç¾ÈÌÀÀ©¸æÁõÃÖ¤¬¿·¤¿¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¡¢11Æü¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤Î¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Æ±²Î·à¾ì¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤â¥ª¥Ú¥é¤ä¥Ð¥ì¥¨¤Î¸ø±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Êµ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¾ÈÌÀ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±²Î·à¾ì