俳優の橋本環奈が１２日、大阪市内で主演映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」の舞台あいさつに共演の眞栄田郷敦、本田真凜らとともに登壇した。映画のタイトルにちなみ、大阪での探し物を聞かれた橋本は「朝ドラの撮影中に谷四（谷町四丁目）と谷六（谷町六丁目）で、朝ドラのスタッフさんとずっと居酒屋さんを探していました」と明かし、「そこにいればいつだって会えたと思います。本当に毎日（お店を）探して