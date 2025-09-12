Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡£½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À(C)Getty Images¥¹¥é¥ó¥×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î4Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.231¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.355¡¢OPS.657¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢°Ê¹ß32»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.352¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.578¡¢OPS.987¤òµ­Ï¿¡£9·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼µ­¼Ô¤¬¤½¤ÎÉüÄ´¤Ö¤ê¤òÆÃ½¸¤·¡¢¡Ö¹¥Ä´¤µ¤ò¼¨¤¹5¤Ä¤ÎÅý·×¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥Ã