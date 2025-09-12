¤³¤ì¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÎÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÍ§¾ð¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À­¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È·è°Õ¤·¤¿¿ÆÍ§¥µ¥ª¥ê¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥­¤Ï¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ª¥ê¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Áê¼ê¤Ë²¿¤«¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¤¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¥µ¥ª¥ê¤Î¸ÀÆ°¤È¹ÔÆ°¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥­¤Î¿´¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤ÈÉÔ¿®´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÔÎÑ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤Í§¿Í¡×¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÉÔÎÑ¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È