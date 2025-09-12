»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤Ë¡¢À­ÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÍ­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤âÀ­Ë½ÎÏËÉ»ßË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¤Ç¡¢³Ø¹»¤äÊÝ°é½ê¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤ËÀ­ÈÈºáÎò¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¸¡Æ¤²ñ¤¬¤ª¤ª¤à¤Í¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ´Ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨