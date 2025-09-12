²¬»³¸©¤Ï£±£²Æü¡¢Í­ÆÇ¿¢Êª¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤Ç¡¢£¸£°ºÐÂå¤Î¸©Æâºß½»¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï£¶·î²¼½Ü¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ë¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Îµåº¬¤ò¥¿¥Þ¥Í¥®¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Îµåº¬¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤É¤È¸íÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£