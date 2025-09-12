福岡県警飯塚署は12日、飯塚市小正付近の道路上で11日午後6時ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男から「お菓子買ってあげるからコンビニまで案内して」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は緑色ハット帽をかぶり、サングラス、黒色Tシャツ、茶色半ズボン、赤色スニーカー、灰色マスクを着用。黒色のセダン車を使用していたという。