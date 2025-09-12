±¿Æ°²ñ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾ÀÆî¹â¹»¤Ï12Æü¡¢ÂÎ°éº×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç½é¤Î²°Æâ³«ºÅ¡£ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 73²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¾ÀÆî¹â¹»¤ÎÂÎ°éº×¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç½é¤á¤Æ²°Æâ¤Ç³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊ¥Üー¥ë¥ê¥ìー¤ä¾ã³²Êª¶¥Áö¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼ïÌÜ¤òÁý¤ä¤·¤Þ