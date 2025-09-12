COLLECTが運営する食のテーマパーク「道の駅常総」では9月13日〜23日、「常総 秋の収穫祭」を開催する。「常総 秋の収穫祭」同イベントでは、詰め放題やお得な買い物などを通じて夏・秋の味覚が楽しめる企画を展開。期間中は、アールスメロン1玉の購入で参加できる抽選や、会場内に設置されたキーワードを集める参加型の企画を実施する。アールスメロン13日〜15日には、30種類以上のぶどうを育てている地元生産者が来場のもと、ぶ