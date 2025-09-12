JA全農たまごは9月5日、「TamagoFun(タマゴファン)」シリーズの新商品「そのまま使える便利なたまご」(オープン価格)を全国のスーパーマーケットなどにて発売した。「そのまま使える便利なたまご」同商品は、茹でる、殻をむく、つぶす、味をつけるといった工程をすべて済ませた下ごしらえ済みのたまご。様々なメニューに合わせたり自由自在にアレンジできるよう、風味を引き立てるマイルドな味わいに仕立てている。