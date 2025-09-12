3Ç¯Á°¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÇÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤È¡¢ÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÌÉÜ»ÔÌî¸ý¸¶¤Î¸òº¹ÅÀ ¤³¤Î»ö·ï¤Ï3Ç¯Á°¤Î6·î¡¢ÊÌÉÜ»ÔÌî¸ý¸¶¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì»à½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô ·Ù»¡Ä£¤Ï2023Ç¯9·î¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿È¬ÅÄçÐ