ドル円一時１４７．９８レベル、再び１４８円台を試す＝ロンドン為替 ロンドン午前はドル円が堅調。足元では高値を147.98レベルまで伸ばしており、148円台を試す動きになっている。クロス円も総じて買われており、円売りの相場になっている。ユーロ円は173.42レベル、ポンド円は200.283レベルに高値を更新している。円売りに関する具体的な材料は見当たらず。日本政局などの関連した思惑が影響しているもよう。 USD/