持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月13日から15日までの期間限定で「敬老の日フェア」を開催します。豪華ネタが堪能できるお祝いメニューも感謝の気持ちを届ける「敬老の日」にふさわしい、華やかでお祝い感のある商品が登場します。・祝宴「有頭えび」「湯引き真鯛」「いくら軍艦」など、食卓を華やかに彩る豪華なネタが揃っています。価格は、3人前3996円、4人前5327円、5人前6659円。・花結（はなむすび）「赤飯」や「有頭