あすからはじまる「谷地どんがまつり」を盛り上げようと、このほど、実行委員会のメンバーがTUYに来社しました。 【写真を見る】谷地どんがまつり開催地域がひとつになるまつりの熱を体験して（山形・河北町） TUY放送センターを訪れたのは、まつり実行委員長の林保彦さんと、河北町観光協会事務局長の高橋利昌さんです。 400年以上の伝統を持ち、国の重要無形民族文化財に指定されている林家舞楽や谷地奴などで